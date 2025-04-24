مستوطنون يغلقون طريقًا زراعيًا حيويًا في الأغوار الشمالية

أغلق مستوطنون، اليوم الخميس، طريق ترابية حيوية غرب قرية بردلة في الأغوار الشمالية، ما أعاق وصول عشرات المزارعين إلى أراضيهم الزراعية في سهل قاعون.

وأفادت مصادر محلية، أن الطريق المغلقة تُعد شرياناً زراعياً رئيسياً يربط القرية بسهل قاعون، ويخدم مئات الدونمات من الأراضي التي تعتمد عليها عشرات العائلات في معيشتها.

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم نفذه مستوطنون مساء أمس الأربعاء، على منازل المواطنين في الأطراف الغربية من القرية، حيث تصدى لهم الأهالي، ما أسفر عن إصابة سبعة من السكان بالرصاص الحي.

وتشهد بردلة منذ أشهر تصعيدًا ممنهجًا من قبل المستوطنين المسلحين، يتم تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يفاقم معاناة الأهالي ويهدد استقرارهم الزراعي والمعيشي.

وفي الأيام القليلة الماضية، نفّذ المستوطنون سلسلة اعتداءات استهدفت شبكات المياه في القرية، من خلال قطع الأنابيب التي تُستخدم لري المحاصيل، في محاولة لخنق القطاع الزراعي المحلي.