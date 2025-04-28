بلدية بيت لاهيا تطلق نداء استغاثة لإنقاذ المدينة من كارثة مائية وصحية

أطلقت بلدية بيت لاهيا نداء استغاثة عاجل تطالب فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل الفوري لإدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي وآليات النظافة، وذلك في ظل استمرار توقف مصادر المياه عن العمل لليوم الرابع على التوالي.

وحذرت البلدية من كارثة بيئية وصحية تهدد سكان شمال قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا تحديدًا، نتيجة انقطاع المياه وتعطل شبكات الصرف الصحي بسبب نقص الوقود الناتج عن الحرب الإسرائيلية المستمرة. ووجهت بلدية بيت لاهيا مناشداتها إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، ومنظمة اليونيسف، وسلطة المياه الفلسطينية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومصلحة مياه بلديات الساحل، مؤكدة أن استمرار الوضع الراهن يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين.

ودعت كافة المؤسسات الإنسانية والدولية إلى زيارة المدينة لتقديم الخدمات الإغاثية لسكانها الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات الدولية تتجنب تقديم الدعم بسبب تصنيف المدينة ضمن المناطق الخطرة.

وأكدت بلدية بيت لاهيا أن الكميات المخصصة لها من الوقود لم تصل بشكل كامل، إذ تسلمت نصف الكمية فقط الأسبوع الماضي، ولم تتسلم حتى اللحظة أي كمية جديدة لهذا الأسبوع، مما أدى إلى استمرار توقف تشغيل الآبار وزيادة معاناة السكان.

وشددت لجنة الطوارئ في بلدية بيت لاهيا على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المدينة ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة عشرات الآلاف من المواطنين.