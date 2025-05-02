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^200 مثال: غزة العزة

مظاهرات "إسرائيلية" أمام منزلي "نتنياهو" و "ديرمر" في القدس

الرسالة نت - وكالات

تظاهر العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين صباح اليوم الجمعة، أمام منزلي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومسؤول فريق التفاوض مع غزة رون ديرمر، في مدينة القدس.

وطالب المتظاهرون في القدس بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة " على الفور".

وقالت عمة أسيرين إسرائيليين: " لا أفهم كيف لا يكون واضحا أن توسيع العملية العسكرية يعني التخلي عمن تبقى".

وتأتي هذه المظاهرات في أعقاب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن توسيع العملية في قطاع غزة، وإعطاء الضوء الأخضر لجيش الاحتلال للانتقال للمرحلة الثانية من الحرب.

وتشير تقديرات رسمية إلى وجود 59 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، مقابل أكثر من 9500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يُعانون ظروفًا قاسية بحسب منظمات حقوقية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، ما أسفر عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

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