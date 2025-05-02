الجبهة الداخلية تحذّر من تكرار حوادث السطو في غزة وتتوعد المتورطين

حذّرت الجبهة الداخلية في قطاع غزة من تكرار حوادث السطو على المخازن والشاحنات، مشددة على أن "أمن المجتمع خط أحمر" ولن يُسمح بالعبث به أو التهاون في محاسبة المتورطين.

وأكدت الجبهة في بيان نقلته "الرسالة نت"، أنها لن تتساهل مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار أو المساس بقوت المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الأعمال "تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي".

وأشارت إلى أن إجراءات صارمة وفورية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المختصة.

كما وجّهت الجبهة تحذيرًا شديد اللهجة لكل من يشارك أو يتستر على مثل هذه الأعمال، مؤكدة أن "يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه التعدي على أمن وأمان شعبنا".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه التحديات الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، في ظل الحصار المستمر وتدهور الأوضاع المعيشية، وهو ما يضع الجهات المختصة أمام ضرورة الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان العدالة الاجتماعية.