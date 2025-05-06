بلدية خان يونس تقلص خدماتها بسبب نفاد الوقود

أعلنت بلدية خان يونس، اليوم، عن تخفيض خدماتها الأساسية المتعلقة بقطاعات المياه والصرف الصحي وترحيل النفايات بنسبة 30%، وذلك نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية في المدينة.

وأوضحت البلدية في بيانها أن هذا الوضع الحرج يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، مع تزايد تراكم النفايات في الشوارع وانقطاع إمدادات مياه الشرب للمواطنين، مما يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وطالبت البلدية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه لتجنب أزمة عطش حادة، كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لمنع تفاقم الكارثة الصحية والبيئية.

وفي السياق ذاته، دعت بلدية خان يونس المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول الوقود اللازم لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.