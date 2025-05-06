أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بلدية خان يونس تقلص خدماتها بسبب نفاد الوقود

بلدية خان يونس تقلص خدماتها بسبب نفاذ الوقود
بلدية خان يونس تقلص خدماتها بسبب نفاذ الوقود

الرسالة نت

أعلنت بلدية خان يونس، اليوم، عن تخفيض خدماتها الأساسية المتعلقة بقطاعات المياه والصرف الصحي وترحيل النفايات بنسبة 30%، وذلك نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية في المدينة.

وأوضحت البلدية في بيانها أن هذا الوضع الحرج يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، مع تزايد تراكم النفايات في الشوارع وانقطاع إمدادات مياه الشرب للمواطنين، مما يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وطالبت البلدية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه لتجنب أزمة عطش حادة، كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لمنع تفاقم الكارثة الصحية والبيئية.

وفي السياق ذاته، دعت بلدية خان يونس المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول الوقود اللازم لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303001

كلمات مفتاحية

الوقود بلدية خان يونس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر