منظمة دولية للرسالة: الصمت العربي ضوء أخضر لتجويع غزة وأمريكا جزء من القرار

أكد الدكتور عصام يوسف، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لكسر الحصار عن غزة، أن "الصمت العربي هو بمثابة ضوء أخضر لتمادي الاحتلال الإسرائيلي في سياسة التجويع الممنهجة ضد أهالي قطاع غزة".

و شدد د. يوسف في تصريح خاص ب"الرسالة نت": على أن "تجويع مجمل أهالي قطاع غزة سابقة خطيرة يجب عدم السماح باستمرارها"، معتبراً أن "هذا التجويع هو قرار دولي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية جزء أساسي من هذا القرار".

وأوضح رئيس الهيئة أن "الحقيقة التي باتت أوضح من نور الشمس هي أن القيادة الإسرائيلية وجيشها وقواها الأمنية والمجتمعية تتعمد تجويع أهالي قطاع غزة، وتتسبب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تخالف قوانين عالمية ولن تفلت من العقاب مهما ظنت وتمادت بالطغيان".

ودعا د. يوسف إلى "التصدي الفوري وبكل وسيلة ممكنة شرعاً وقانوناً لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال"، مؤكداً أن "الغطرسة الإسرائيلية تمادت وتجاوزت كل الحدود والأخلاق والأعراف الدولية، ويجب لجمها قبل وقوع ما لا يحمد عقباه".

كما تطرق د. يوسف إلى "الاعتداء على سفينة أسطول الحرية"، واصفاً إياه بأنه "انتهاك صارخ وعدوان على دول ذات سيادة ولها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفي ذلك تخبط وتمادي في تجاوز الأعراف الدولية".

وفي ختام تصريحه، ناشد الدكتور عصام يوسف الدول العربية والإسلامية قائلاً: "حان الوقت لكي تقول الدول العربية والإسلامية كلمتها وتقف موقفاً جلياً لا لبس فيه لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن تكون كلمة الفصل والفصال 'كفى'، فقد بلغ السيل الزبى، ولا عذر مقبول ولا منطقي فيما ترتكبه إسرائيل من جرائم بات الكل يناله منها نصيب"