أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

108 شبكات حقوقية تدعو مجلس الأمن لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة

108 شبكات حقوقية تدعو مجلس الأمن لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة
108 شبكات حقوقية تدعو مجلس الأمن لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة

الرسالة نت

دعت 108 شبكات حقوقية عربية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض، وإنقاذ حياة السكان المحاصرين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأكدت الشبكات في عريضة وُجّهت إلى مجلس الأمن ضرورة الوفاء بالواجبات القانونية والأخلاقية والإنسانية عبر التحرك الفوري لإنهاء المجازر بحق المدنيين، ووقف سياسات التجويع والتعطيش، ورفع الحصار الذي يشكّل جريمة بموجب القانون الدولي، إضافة إلى ضمان دخول الإمدادات الإنسانية والبضائع والوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.

كما طالبت الشبكات بفرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي، وتجريم استمرار الحصار على غزة، وصولًا إلى تجميد عضوية الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت العريضة إلى أن قطاع غزة يواجه اليوم أبشع صور الإبادة الجماعية منذ 576 يومًا، مع تفاقم الوضع الإنساني والصحي بسبب استمرار إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الأساسية، وتوقف إمدادات المياه، والانهيار شبه التام للخدمات الصحية والمستشفيات.

وبيّنت أن أكثر من 91% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 345 ألف شخص أخطر مراحله. وأضافت أن 92% من الأطفال والأمهات المرضعات في غزة لا يحصلون على التغذية الكافية، ما يعرضهم لمضاعفات صحية طويلة الأمد.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303069

كلمات مفتاحية

غزة مجلس الامن رفع الحصار الغبادة الجماعية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر