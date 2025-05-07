108 شبكات حقوقية تدعو مجلس الأمن لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة

دعت 108 شبكات حقوقية عربية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض، وإنقاذ حياة السكان المحاصرين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأكدت الشبكات في عريضة وُجّهت إلى مجلس الأمن ضرورة الوفاء بالواجبات القانونية والأخلاقية والإنسانية عبر التحرك الفوري لإنهاء المجازر بحق المدنيين، ووقف سياسات التجويع والتعطيش، ورفع الحصار الذي يشكّل جريمة بموجب القانون الدولي، إضافة إلى ضمان دخول الإمدادات الإنسانية والبضائع والوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.

كما طالبت الشبكات بفرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي، وتجريم استمرار الحصار على غزة، وصولًا إلى تجميد عضوية الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت العريضة إلى أن قطاع غزة يواجه اليوم أبشع صور الإبادة الجماعية منذ 576 يومًا، مع تفاقم الوضع الإنساني والصحي بسبب استمرار إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الأساسية، وتوقف إمدادات المياه، والانهيار شبه التام للخدمات الصحية والمستشفيات.

وبيّنت أن أكثر من 91% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 345 ألف شخص أخطر مراحله. وأضافت أن 92% من الأطفال والأمهات المرضعات في غزة لا يحصلون على التغذية الكافية، ما يعرضهم لمضاعفات صحية طويلة الأمد.