الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل حرب الإبادة في القطاع

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد محمد الضيف انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 52653 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 118897، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

2:48 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة

2:42 استشهاد المواطن جاسر شامية وعدد من الإصابات بعد قصف شقته في عمارة المتميزون بمدينة غزة

2:41 شهيد ثاني من قصف منزل عائلة حمدان في محيط مسجد الشهداء شرقي مخيم النصيرات: رشاد ربحي أبو حية

2:25 من جديد ...إطلاق نار من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:16 مروحيات إسرائيلية تطلق النار بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:12 إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي شمالي قطاع غزة

2:04 مستشفى العودة: وصل المشفى طفل شهيد و6 إصابات بينهم طفلين جراء قصف الاحتلال منزلًا في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2:00 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزلا لعائلة حمدان في محيط مسجد الشهداء شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:49 مصابون في قصف من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:46 قصف من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:24 إصابات في قصف مروحية إسرائيلية لشقة سكنية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

1:23 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:56 طائرات الاحتلال تقصف شقة سكنية قرب مسجد فلسطين بحي الرمال غربي مدينة غزة

00:48 غارة جوية إسرائيلية غربي مدينة غزة

00:03 مصادر محلية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي والقنابل عقب اقتحام بلدة قصرة جنوب شرق نابلس