السلطة تقطع رواتب 1612 أسيرا بسجون الاحتلال

قال أحمد إسليم المتحدث الرسمي باسم لجنة الأسرى المحررين المبعدين؛ إنّ السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 1612 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ بناء على توصيات أمنية.

وأوضح إسليم لـ"الرسالة نت"، أن عملية قطع الرواتب تزامنت مع إجراءات إهانة وإذلال تقوم بها مؤسسة تمكين الاقتصادية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني؛ والتي تمارس كل أشكال القهر والإذلال بحق الأسرى المحررين؛ تبعا لقوله.

وأضاف إسليم: "هناك استمارات توزعها المؤسسة على الأسرى؛ تتضمن بنودا مهينة؛ تحول قضيته من قضية وطنية وسياسية لقضية اجتماعية؛ تقيس من خلالها سعراته الحرارية التي يأكلها يوميا".

وأوضح أنّ هذه الطريقة المسيئة هي ترجمة لسلوك يريد الانتقاص من دور الأسير؛ وتحويل قضيته لمعونات اجتماعية فقط؛ متابعا: "التهرب من الضغوط الدولية لا يحتم عليك أن تهين الأسرى والشهداء والجرحى".

وأكدّ إسليم أن الأسرى المحررين رفضوا بشكل قاطع التعامل مع هذه المؤسسة؛ "ورفضوا الاستمارة؛ ولن يقبلوا تجاوز كرامتهم".

ولفت لوجود تواصل مع مؤسسات السلطة وحركة فتح؛ والجميع اعتبر ما يجري إهانة بحق الأسرى؛ "لا سيما وأن المؤسسة يترأسها مجدلاني؛ المعروف بمواقفه السلبية تجاه القضايا الوطنية"، متابعا: "يجب تكريم الشهداء وعوائلهم وليس الانتقاص منهم".

واشتكى إسليم من إهمال كبير من السفارة الفلسطينية في القاهرة؛ لمتابعة شؤون الأسرى المحررين المبعدين؛ "نحن نصرف العلاج على حسابنا الشخصي؛ وهناك 100 أسير لم يلتقوا بعوائلهم بحجة وذريعة الرفض الأمني الإسرائيلي".

وأضاف: "لهذه اللحظة لا يوجد دول تستقبلنا؛ فقط أبعد 61 أسير لدول خارجية من أصل 227 أسير في مصر؛ و20 أبعدوا لغزة".

وتابع: "يفترض أن تتابع الجهات الرسمية والفصائلية موضوع انهاء معاناتنا؛ بالبحث عن مناطق استقرار دائمة للأسرى؛ وهذا لم يحدث لهذه اللحظة".

وفي السياق، عبّرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، رفضهم محاولات مؤسسة "تمكين" فرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى، مؤكدةً أنها "لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى".

وذكرت المؤسسات في بيانٍ لها تلقته "الرسالة نت"، أنها "سجلت ملاحظات عليها أمام كل الجهات المعنية وذات العلاقة".

وطالبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقوى الوطنية، بـ "التمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين من أبناء شعبنا، ونخص بالذكر عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني" وفق البيان.