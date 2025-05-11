"سرايا القدس" توقع قوة "إسرائيلية" بكمين في حي الشجاعية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عملية مركبة في حي الشجاعية بمدينة غزة، أمس السبت، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قائد ميداني في سرايا القدس، في تصريحات تابعتها "الرسالة نت": "نفذنا تمام الساعة 12:45 من صباح أمس السبت عملية نوعية مركبة استهدفنا خلالها مجموعة ضباط وجنود شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، بدأت باستدراج قوات العدو عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة مضادة للدروع أدت لإصابات في صفوف طاقمها من ضباط وجنود".

وبعد دقائق، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مُركّز لمسرح العملية بالصواريخ والقذائف، وتابع القائد الميداني: "جاءت قوة نجدة من لواء الاحتياط "لواء القدس" لإسعاف القوة المستهدفة التي وقعت أيضاً هي الأخرى في كمين بعبوة ناسفة معدة مسبقاً من نوع "ثاقب" أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود".

وأشار إلى أن مقاتلي السرايا "اشتبكوا و"تعاملوا" مع قوات النجدة داخل مسرح العملية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، لافتًا لاستشهاد عدد من المقاومين خلال الانسحاب.

وأكد القائد الميداني، أن "العملية تأتي إيماناً منا بوجوب قتال العدو الصهيوني طالما استمر بعدوانه، وإهداء إلى روح الشهيد القائد الكبير نور عبد الكريم البيطاوي أحد أبرز قادة العمل العسكري لسرايا القدس في الضفة الغربية".

وكانت سرايا القدس- كتيبة جنين، قد أعلنت مساء أمس، تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز الجلمة قرب جنين، كرد أولي على اغتيال القائد بالكتيبة نور البيطاوي.

ومساء الجمعة، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المقاوم البيطاوي ورفيقه عبد النبي، بعد محاصرتهما في منزل بمنطقة عين قيقوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية، وتفجير طائرة بدون طيار مفخخة فيه.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن البيطاوي القائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، استُشهد أمس الجمعة في "مواجهة بطولية مع قوات الاحتلال" بنابلس أثناء مطاردته ومحاصرته.

ونعت سرايا القدس، الشهيدين نور عبد الكريم البيطاوي، أحد أبرز قادة العمل العسكري لها في الضفة الغربية، وحكمت عبد النبي، اللذين ارتقيا، الجمعة، في اشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة في نابلس.