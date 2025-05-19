بيان دولي مشترك: دعوة فورية لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

أصدر وزراء خارجية 22 دولة، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيانًا مشتركًا يطالبون فيه الاحتلال [الإسرائيلي] بالسماح بالاستئناف الكامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدين أن استمرار الحصار لمدة تزيد عن شهرين أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار البيان إلى نفاد الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية في القطاع، محذرًا من خطر المجاعة الذي يهدد السكان. وشدد الموقعون على ضرورة السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالعمل بشكل مستقل وبدون تسييس المساعدات، مؤكدين أن أي ترتيبات جديدة يجب أن تحترم المبادئ الإنسانية الدولية.

وأعرب الموقعون عن رفضهم للنموذج المقترح من قبل الاحتلال لتقديم المساعدات، مؤكدين أنه يعرّض المستفيدين وعمال الإغاثة للخطر، ويربط المساعدات بأهداف سياسية وعسكرية، ويقوّض استقلالية المنظمات الإنسانية.

ودعا البيان إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين، والعمل على تنفيذ حل الدولتين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الموقعون شملوا وزراء خارجية أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية.