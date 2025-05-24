 منظمات المجتمع المدني ترفض آلية المساعدات الأمريكية "طعام مقابل وصاية أمنية"

أعلنت منظمات المجتمع المدني والأهلي في قطاع غزة رفضها القاطع لما وصفته بـ"آلية المساعدات الأمريكية ذات الطابع الأمني"، مؤكدة أنها تُكرّس مفهوم "الغذاء مقابل الوصاية"، وتهدف إلى تنفيذ مخططات تهجير قسري وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت المؤسسات في بيان نقلته "الرسالة نت" إلى عدم وجود أي هيئة محلية أو دولية تقبل التعامل مع هذه الآلية المشبوهة، معتبرة أن الدور الأمريكي في هذا السياق يأتي ضمن مخطط يخدم سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة.

وأثنت المؤسسات على الموقف المبدئي الذي تتبناه هيئة الأمم المتحدة ووكالة الأونروا ومختلف المؤسسات الإنسانية الدولية، والتي رفضت التعاطي مع الأساليب التي تربط المساعدات بشروط سياسية وأمنية.

كما حذّرت أبناء الشعب الفلسطيني من الوقوع في فخ ما أسمته "معسكرات الاعتقال المقنّعة"، التي تسوّق على أنها مراكز إغاثة، داعية الجاليات العربية والإسلامية، والمؤسسات الحقوقية في أمريكا وأوروبا، إلى رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسة الأمريكية المتواطئة في حرب التجويع والإبادة الجماعية في غزة.