عائلة الخزندار تتبرأ من أحد أفرادها لتورطه بمخططات تخدم الاحتلال

أعلنت عائلة الخزندار في بيان للرأي العام، تبرؤها الكامل من المدعو محمد محسن الخزندار بعد ورود اسمه ضمن طاقم هندسي يعمل مع شركة أمريكية متورطة في مخططات الاحتلال لإقامة ما يسمى "مناطق إنسانية" في رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت العائلة أن هذه المخططات تهدف إلى تعميق معاناة أهالي غزة من خلال تكريس الحصار وهندسة التجويع وتجريد المدنيين من مقومات الحياة والكرامة، مشددة على رفضها المطلق لأي مشاركة في مشاريع تخدم الاحتلال.

وأكدت العائلة أن موقفها التاريخي سيظل داعمًا للقضية الفلسطينية والمقاومة، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأي شخص أن يلحق بها العار أو يساهم في أي نشاط يخدم الاحتلال. كما دعت جميع أفراد العائلة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ورفض الانخراط في مثل هذه المشاريع المشبوهة.

واختتم البيان بتجديد العائلة التزامها بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن المجد للشهداء والحرية للأسرى، واللعنة على كل من يتعاون مع الاحتلال.