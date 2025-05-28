207 شهداء وجرحى خلال 24 ساعة في قطاع غزة

تعاملت مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 28 شهيدًا و179 إصابة، إثر استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ 600 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي، والذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن 28 شهيدًا؛ بينهم 5 "شهداء انتشال"، وصلوا مشافي قطاع غزة.

وأردفت: "الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة؛ لصعوبة الوصول إليها". موضحة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 54 ألفًا و84 شهيدًا، بالإضافة لـ 123 ألفًا و308 إصابات بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وذكرت المعطيات الفلسطينية الرسمية، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة في قطاع غزة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة من قبل قوات الاحتلال يوم 18 مارس 2025، قد بلغت 3924 شهيدًا إلى جانب 11267 جريحًا.