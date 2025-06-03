منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين تحريض منصة (جسور) ضد صحفيي غزة

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم، بشدة، دور منصة "جسور الإعلامية" التي تديرها هديل عويس، في التحريض ضد صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة، معتبرًا أن المنصة تمارس خطابًا مضللًا يخدم الاحتلال الإسرائيلي، ويسعى إلى استهداف الزملاء الصحفيين وتشويه سمعتهم.

وقال المنتدى في بيان رسمي إن منصة "جسور" لا تمثل العمل الإعلامي المهني، بل تُستخدم كأداة سياسية مرتبطة بمشاريع إسرائيلية تهدف إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتمويل من جهات إسرائيلية تعمل في مجال النفوذ الناعم في الشرق الأوسط. وأضاف أن هذا التحريض يعرض سلامة الصحفيين للخطر في ظل الظروف الأمنية الصعبة في غزة.

وطالب المنتدى النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية العربية والدولية بإدانة التحريض، ورفض كل أشكال التطبيع الإعلامي مع الاحتلال، كما دعا إلى مراقبة الجهات الداعمة لهذه المنصات ومحاكمتها قانونيًا.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى عدم التعاون مع المنصات المشبوهة التي تسعى لاختراق الموقف الإعلامي الفلسطيني المقاوم، مؤكدًا تمسكه بحرية الصحافة وحماية الصحفيين.