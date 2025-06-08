مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لوقف إطلاق النار

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف على قطاع غزة، في خرق واضح لأي مساعٍ لوقف إطلاق النار، مستهدفًا المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج. فجر اليوم، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متعددة في شمال شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في حي التفاح والكتيبة وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقد ارتفع عدد الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 81 شهيدًا، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة

وفي تطور خطير، فجرت قوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا شرقي جباليا، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، فيما استهدفت مسيرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخانيونس، مما أسفر عن إصابات متعددة. كما استشهد المواطن محمود مازن أبو عرمانة إثر قصف خيمة أخرى تؤوي نازحين غرب المدينة.

استهداف المرافق الصحية:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى الأمل بمحافظة خانيونس أصبح من الصعب الوصول إليه، بعد أن صنف الاحتلال المنطقة المحيطة به كـ"منطقة قتال خطيرة"، رغم وجود مرضى وطواقم طبية بداخله. وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية بتوفير الحماية للمستشفيات وتأمين إمدادات طبية عاجلة.

ضحايا العدوان الليلة الماضية:

غارات متفرقة : ارتقى شهيدان في غارة على منزل عائلة أبو سويرح وسط قطاع غزة، بينما سقط 8 شهداء في استهداف منزل عائلة لوا بجباليا.

ضحايا القصف المتنقل : استشهد عبد الرحمن رامز حمدان وأصيب آخرون نتيجة قصف مسير في حي الأمل بخانيونس.

مجزرة جديدة: ارتقى 8 مواطنين، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة.

حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان:

وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء إلى 54,772 شهيدًا، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، فيما تجاوز عدد المصابين 125,734 جريحًا بجروح متفاوتة الخطورة.

مطالب إنسانية عاجلة:

تطالب وزارة الصحة والمؤسسات الإنسانية الدولية بضرورة توفير الحماية للمرافق الصحية وتأمين ممرات آمنة لإيصال الإمدادات الطبية والغذائية إلى المناطق المنكوبة، وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار والعدوان المستمر.