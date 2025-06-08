المرزوقي يدعو لحماية سفينة "مادلين" والانضمام الواسع لقافلة الصمود نحو غزة

وجّه الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والقوى الحية في العالم، دعا فيه إلى حماية سفينة "مادلين" التي تبحر في مهمة إنسانية نحو قطاع غزة، مندّدًا بالتهديدات الإسرائيلية باعتراضها واصفًا إياها بـ"الغطرسة والقرصنة الدولية".

وقال المرزوقي في تصريح صحفي خاص بـ"الرسالة نت"، إن "استمرار إسرائيل في ممارساتها الاستعمارية عبر محاصرة شعب بأكمله، وتهديد سفينة مدنية سلمية بالمواجهة العسكرية، يفضح هشاشة المنظومة القانونية الدولية، ويفرض علينا جميعًا وقفة أخلاقية حاسمة".

وأكد الرئيس الأسبق أن سفينة "مادلين" تمثل "رمزًا للضمير الإنساني في وجه الاحتلال"، ودعا إلى أوسع تحرك شعبي وسياسي وإعلامي لحمايتها، محذرًا من "تكرار جريمة مرمرة بحق متطوعين سلميين جاءوا لإغاثة الجوعى في غزة".

وفي السياق ذاته، حث المرزوقي النشطاء والأحرار في العالم العربي، خصوصًا من تونس والجزائر وليبيا ومصر والأردن، على الانضمام الفوري لقافلة الصمود البرية المقرر انطلاقها نحو معبر رفح يوم 15 يونيو، في محاولة جديدة لكسر الحصار وإسماع صوت الشعوب إلى الضمير العالمي.

وختم المرزوقي بالقول: "الالتحاق بقافلة الصمود واجب أخلاقي وإنساني وتاريخي. من لا يستطيع أن يكون في غزة، فليكن في الطريق إليها."