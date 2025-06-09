قائد عصابة (أبو شباب) متورط بالإرهاب والتهريب عبر الحدود

كشفت مصادر أمنية أن غسان دهيني (38 عامًا)، القائد الفعلي لعصابة (أبو شباب)، متورط في نشاطات إرهابية وتهريب عبر الحدود، حيث كان يشغل سابقًا موقعًا قياديًا في تنظيم "جيش الإسلام"، الذي بايع تنظيم داعش عام 2015، واشتهر باختطاف الصحفي في BBC ألان جونستون عام 2007.

وأفاد مصدر أمني مطلع لـ"الرسالة" أن دهيني لعب دورًا رئيسيًا في إدارة خط التهريب عبر سيناء، مما أكسبه نفوذًا كبيرًا في المنطقة الحدودية. ووفقًا للمصادر، كان دهيني ضابطًا في أجهزة السلطة الفلسطينية قبل أن ينخرط في أنشطة مسلحة وخارج إطار القانون.

وأضافت المصادر أن دهيني سُجن مرتين في عامي 2020 و2022، فيما لقي شقيقه محمد مصرعه داخل السجن بعد تورطه في تجارة المخدرات. أما شقيقه الآخر، وليد، فقد قُتل في اشتباك مع حركة حماس، وتزعم إسرائيل أنه كان أحد مقاتلي تنظيم داعش.

وفي سياق متصل، أعلنت أجهزة أمن المقاومة، اليوم الإثنين، اعتقال "ع.ن"، أحد العناصر التكفيرية المتورطة في جرائم قتل وسرقة، والذي قاد عصابة بايعت جماعات متطرفة في سيناء.

تأتي هذه التطورات في إطار جهود المقاومة المستمرة لتعزيز الأمن وملاحقة العناصر المتورطة في زعزعة الاستقرار.