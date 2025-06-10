(إسرائيل) تشن هجومًا بحريًا على ميناء الحديدة غربي اليمن

في تطور لافت على الساحة الإقليمية، شنت (إسرائيل) صباح الثلاثاء هجومًا بحريًا استهدف ميناء الحديدة الواقع غربي اليمن. العملية، التي نفذتها سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية التابعة لـ(إسرائيل)، أثارت استنكارًا واسعًا ومخاوف من تصعيد إضافي في منطقة البحر الأحمر.

ووفقًا لمصادر محلية وتقارير إعلامية، استهدفت الهجمات مناطق حيوية داخل الميناء، مما تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة وتعطل حركة الشحن والملاحة. ولم تُعلن حتى الآن أي تفاصيل رسمية حول الخسائر البشرية أو المادية، في حين لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة.

الهجوم على ميناء الحديدة، الذي يُعد شريانًا حيويًا لدخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى اليمن، يمثل تصعيدًا خطيرًا يُضاف إلى تعقيدات الحرب المستمرة في البلاد. ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، لا سيما مع اعتماد ملايين السكان على هذا الميناء في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية حول دوافع الهجوم أو أهدافه، فيما أثار العمل العسكري إدانات دولية ودعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنب تصعيد النزاعات في المنطقة.