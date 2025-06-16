20 شهيدا و200 جريحا باستهداف طالبي المساعدات في رفح

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 20 شهيدا وأكثر من 200 إصابة، منها 50 حالة خطيرة جداً، وصلت لمستشفى الصليب الأحمر -كحصيلة أولية- منذ فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت "الصحة" إلى أن مستشفى الصليب الأحمر الميداني في مواصي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، يتعرض إلى إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال، ما يعرض حياة المرضى والطواقم العاملة للخطر.

وأدانت الوزارة استمرار جرائم واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين والمستشفيات والمرضى أثناء تلقيهم العلاج.

وطالبت بضرورة العمل على إعادة تشغيل مستشفى غزة الأوروبي، في ظل اكتظاظ كافة المستشفيات العاملة بالمصابين والمرضى.

كماطالبت كافة الجهات المعنية بالعمل على ايجاد آليات أخرى لتوزيع المساعدات، دون التسبب في قتل الجوعى وإصابتهم إصابات بالغة بهذه الأعداد الكبيرة.

وناشدت كافة المؤسسات والجهات المعنية ضرورة توفير الحماية للمرافق والكوادر والمرضى داخل المستشفيات.

ويرتكب جيش الاحتلال مجازر يومية بحق المجوعين الذين يتوجهون إلى مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في القطاع، طلبا للحصول على المساعدات في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

ووصل عدد ضحايا هذه المراكز أكثر من 300 مواطن و2649 مصابا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، بالإضافة لـ 9 مفقودين، منذ 27 مايو/ أيار الماضي، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي أمس الاحد.