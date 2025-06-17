اللجنة الإعلامية في طولكرم: الاحتلال يواصل هدم المباني وحصار المخيمات

استأنفت جرافات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم عمليات هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم، لليوم الثاني عشر على التوالي، في إطار حملة تصعيدية تستهدف تغيير معالم المخيمات الفلسطينية وتهجير سكانها.

وأفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم أن عمليات الهدم شملت أحياء البلاونة، العكاشة، النادي، والسوالمة، حيث تم تسوية العديد من المباني بالأرض. ويخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، والتي تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية.

في سياق متصل، أصيب المواطن زياد شكري الجلاد (55 عامًا)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص قوات الاحتلال في القدم أثناء تواجده بأحد أحياء مدينة طولكرم.

كما تفرض قوات الاحتلال حصارًا خانقًا على مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، حيث تنتشر فرق المشاة والآليات العسكرية في الأزقة والمداخل، وتطلق النار على كل من يحاول الاقتراب.

العدوان المستمر على مدينة طولكرم ومخيمها يدخل يومه الـ142، بينما يتواصل الحصار والقمع على مخيم نور شمس منذ 129 يومًا، وسط صمت دولي وتفاقم معاناة السكان المحاصرين.