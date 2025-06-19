مجزرة جديدة في غزة .. 16 شهيداً في استهداف منتظري المساعدات

في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، تم اليوم انتشال جثامين 16 شهيداً قرب حاجز نتساريم وسط القطاع، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

وأكدت المصادر الطبية أن الشهداء بينهم أطفال ونساء، فيما لا تزال الطواقم الطبية والدفاع المدني تبحث عن ناجين أو جثامين أخرى تحت الأنقاض في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مراكز توزيع المساعدات ومناطق تجمع المدنيين، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية، ومضاعفاً من معاناة السكان في ظل الحصار الخانق والعدوان المستمر.

يذكر أن هذه الجريمة تأتي ضمن التصعيد الإسرائيلي الذي أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان على القطاع، وسط صمت دولي متواصل.