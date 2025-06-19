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13 شهيد وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي يستهدف نازحين غربي غزة

سبعة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي يستهدف نازحين غربي غزة
سبعة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي يستهدف نازحين غربي غزة

الرسالة نت

في استمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، ارتقى  13 شهيد  وأصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد السويسي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن صاروخًا أطلقته طائرات الاحتلال دمر الخيمة بالكامل، ما أدى إلى استشهاد عائلات بأكملها كانت قد لجأت إلى الخيمة هربًا من القصف المستمر على منازلهم. وأكدت مصادر طبية أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين.

ويأتي هذا الهجوم في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل يومه الحادي والعشرين، وسط استمرار استهداف المنشآت المدنية والأحياء السكنية، ما يعمّق من معاناة السكان الذين يعيشون تحت حصار خانق وظروف إنسانية كارثية.

جدير بالذكر أن منطقة مخيم الشاطئ، التي تُعد من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان، تعاني من تصاعد الهجمات العشوائية التي تستهدف المنازل ومراكز تجمع المدنيين، في ظل غياب أي أفق لوقف العدوان.

 

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