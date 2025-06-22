منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يستنكر تصريحات بن غفير التحريضية ضد قناة الجزيرة

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن استنكاره الشديد لتصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي وصفها بالتحريضية والخطيرة ضد قناة الجزيرة. وكان بن غفير قد صرح قائلاً:

"لن نسمح لقناة الجزيرة والجواسيس المتنكرين في زي صحفيين بالبث من إسرائيل، هذه هي السياسة، تعودوا عليها."

واعتبر المنتدى أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد وسائل الإعلام، وتعكس النهج الفاشي الذي تتبناه حكومة الاحتلال في محاولاتها لإسكات الصحافة الحرة، خصوصًا تلك التي تسلط الضوء على جرائم الاحتلال وتفضح ممارساته أمام العالم.

وأكد المنتدى تضامنه الكامل مع قناة الجزيرة، مشيرًا إلى تضحياتها الجسيمة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث فقدت عددًا من كوادرها شهداء وجرحى أثناء أداء واجبهم المهني في نقل الحقيقة.

وحمل المنتدى وزير الأمن القومي وحكومته المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء قد يطال الصحفيين العاملين في الميدان، داعيًا المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، والنقابات الصحفية حول العالم، إلى إدانة هذا التحريض السافر والعمل على حماية الصحفيين وحرية الإعلام باعتبارها حقوقًا أصيلة من حقوق الإنسان.