أطفال خدج يواجهون خطر الموت في مستشفى ناصر بسبب الحصار

يُواجه عدد من الأطفال الخدج في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خطرًا شديدًا نتيجة سوء التغذية، بعد انقطاع الحليب الأساسي المخصص لهم، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر.

وقالت مصادر طبية إن الوضع الصحي لهؤلاء الأطفال دخل مرحلة الخطر الشديد، في ظل عدم توفر البدائل أو القدرة على تحويلهم لمرافق صحية أخرى بسبب استمرار العدوان وتعطّل منظومة الإسعاف والنقل.

ويُعدّ الحليب المخصص للخدج من المواد الطبية الحساسة التي تعتمد على تبريد دائم وإمدادات مستمرة، وقد نفد تمامًا نتيجة الحصار ومنع إدخال الإمدادات من الجهات الأممية.

ودعت الطواقم الطبية إلى تدخل فوري من المنظمات الدولية والجهات المعنية لإنقاذ حياة الأطفال، محذّرة من أن التأخير في إدخال الحليب والمواد الأساسية سيؤدي إلى كارثة إنسانية محققة.