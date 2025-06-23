نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 47

أعلن نادي الأسير ارتفاع عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 47 أسيرة، إثر اعتقال قوات الاحتلال 7 نساء، بينهن طالبة جامعية، خلال اليومين الماضيين.

وقال نادي الأسير، في بيان له اليوم الاثنين، إن أغلبية من جرى اعتقالهن خلال اليومين الماضيين اعتُقلن على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ادعاءات الاحتلال الأولية.

وأشار إلى أن تهمة التحريض باتت تشكّل اليوم أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال لاعتقال المئات من المواطنين، وهي وجه آخر لجريمة الاعتقال الإداري، مبينا أن هذا النمط من الملاحقة يشكل أداة مركزية لفرض مزيد من الرقابة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أن أغلبية الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون" بينهن أسيرتان من غزة، وطفلتان، إضافة إلى أسيرتين حامل في شهرهما السادس، و10 معتقلات إداريا.

يذكر أن عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغ أكثر من 560 حالة.

ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، والنساء من الداخل الفلسطيني المحتل، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين النساء اللواتي اعتُقلن من غزة.

وأشار النادي إلى أن هذا التصعيد الممنهج طال النساء كافة من مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ولم تُستثنَ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء رهائن الذي طال العشرات منهن، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من الاحتلال لتسليم نفسه.

وتشكّل هذه السياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.