العكلوك: أي يد تمتد للمساعدات ستُقطع دون رحمة

أكد الدكتور علاء الدين العكلوك، عضو الهيئة الإدارية للتجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أن شحنة المساعدات المخزنة في مقر النادي الأهلي شمال قطاع غزة، وكذلك جميع المخازن التي استقبلت الشاحنات، باتت تحت وصاية وحماية العشائر الفلسطينية، لضمان توزيعها بأمان على المواطنين عبر المؤسسات الدولية.

وفي بيان صدر عنه، أشاد العكلوك بجهود أبناء العشائر في تأمين وحماية المساعدات الإنسانية، معرباً عن تقديره لدورهم المحوري في هذه المرحلة الحرجة. وقال: "العشائر تقدر جهود أبنائها في تأمين المساعدات وترفع لهم القبعة احتراماً وتقديراً".

كما أشار العكلوك إلى أن الأيام القادمة تحمل مفاجآت إيجابية للشعب الفلسطيني، داعياً الجميع إلى الثقة بقدرة العشائر على حماية المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وحذر العكلوك بشدة من أي محاولة للاعتداء على مخازن المساعدات، مؤكداً أن العشائر ستتصدى بحزم لأي يد تحاول المساس بها، قائلاً: "أي يد ستمتد لمخازن المساعدات ستُقطع دون رحمة".

هذا وأكد التجمع الوطني للعشائر التزامه الكامل بحماية المساعدات وضمان وصولها إلى كل من يحتاجها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.