القناة 14 العبرية: حادث خان يونس يُظهر إخفاقات جديدة في جيش الاحتلال

وصفت القناة 14 العبرية حادث خان يونس بأنه "لا يُضيف كرامة" للجيش الإسرائيلي، وفقاً لتصريحات المراسل العسكري هليل بيتون روزين. وأشار المراسل إلى أن قائد الفرقة العسكرية المعنية لم يتصرف وفقاً للتدريبات العسكرية المعتادة، والتي تنص على دهس المسلحين إذا اقتربوا من المركبة المدرعة أو إطلاق النار عليهم.

وقال ضابط كبير في جيش الاحتلال:

"هذه ليست الطريقة التي يُتوقع من ضابط برتبة عالية أن يتصرف بها في ساحة المعركة."

تكرار الحوادث الأمنية

وأضافت القناة أن حادث خان يونس يُعد الرابع من نوعه في الآونة الأخيرة، حيث نجح مقاومون فلسطينيون في إلقاء عبوات ناسفة أو إلصاقها بمركبات مدرعة. وأكدت القناة أن الجيش شدّد تعليماته عقب الحادث الأخير الذي أسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين.

الحادث يُضاف إلى سلسلة الإخفاقات الأمنية التي يواجهها جيش الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، ما يثير انتقادات واسعة من المحللين العسكريين ووسائل الإعلام الإسرائيلية.