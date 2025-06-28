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اليونسيف تواجه اتهامات بفرض قيود إعلامية على وسائل إعلام فلسطينية

اليونسيف تواجه اتهامات بفرض قيود إعلامية على وسائل إعلام فلسطينية
اليونسيف تواجه اتهامات بفرض قيود إعلامية على وسائل إعلام فلسطينية

الرسالة نت

أعربت مؤسسات إعلامية فلسطينية عن استيائها من ما وصفته بـ"القيود غير المعلنة" التي تفرضها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) على وسائل الإعلام الفلسطينية. وأوضحت المؤسسات أن المنظمة تمتنع عن التعاون مع بعض المواقع الصحفية المحلية، خشية التعرض للملاحقة القانونية أو الاتهام بالتعامل مع جهات مصنفة كـ"إرهابية".

وأكدت مصادر صحفية أن هذه القيود تؤثر سلبًا على وصول وسائل الإعلام إلى أنشطة وفعاليات اليونسيف داخل الأراضي الفلسطينية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يُعد عائقًا أمام نقل الحقائق المتعلقة بالأوضاع الإنسانية للأطفال الفلسطينيين، خاصةً في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة.

ودعت المؤسسات الإعلامية الفلسطينية منظمة اليونسيف إلى الالتزام بمبادئ حرية الصحافة واحترام حق الإعلاميين في الوصول إلى المعلومات دون تمييز أو اشتراطات سياسية. واعتبرت أن ربط الإعلام الفلسطيني بتهم الإرهاب يُشكّل سابقة خطيرة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية وشفافية.

حتى اللحظة، لم تصدر اليونسيف أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.

 

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