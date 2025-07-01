مجزرة "شارع كشكو".. 10 شهداء و40 مفقودا بقصف "إسرائيلي" لمدينة غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بحق العائلات الفلسطينية بقطاع غزة، عقب استهداف وقصف عدة منازل مأهولة بالمدنيين والنازحين في شارع كشكو جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، إن 10 شهداء؛ بينهم أطفال، إلى جانب عشرات الإصابات، وصلوا المشفى إثر قصف إسرائيلي على شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

من جانبه، أفاد جهاز "الدفاع المدني" الفلسطيني، بأن طواقمه تتعامل مع 40 مفقودًا في قصف إسرائيلي على منازل في شارع كشكو بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ونبه مراسلنا إلى إصابة الزميل الصحفي المصور يوسف سعودي، بقصف الاحتلال لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

من جانبها، أوضحت "الخدمات الطبية" في شمال غزة، أن طيران الاحتلال الحربي استهدف مربعا سكنيًا في شارع كشكو؛ ما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

ونوهت "الخدمات الطبية" إلى أن طيران الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بحق العائلات الفلسطينية؛ حيث دمّر القصف 4 منازل بشكل كامل، ما أدى لتطاير أشلاء الشهداء وإصابة مواطنين من المنازل المجاورة.

وفي سياق متصل، استهدفت طائرات الاحتلال خلال ساعة فقط، 4 منازل بمحيط مسجد المحطة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة؛ بينها منزل لعائلة السقا وآخر لعجور ومنزلان لعائلة النخالة.

وأوضحت المصادر الطبية في مستشفيات قطاع غزة، أن العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، أسفر عن ارتقاء 81 مدنيًا "شهداء"، إلى جانب إصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 مارس 2025 (يوم خرق الهدنة من قبل الاحتلال)، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، 6315 شهيدًا، إلى جانب 22064 إصابة.