مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ640

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، في يوم دامٍ جديد من حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرًا، وسط استهداف مباشر لمنازل وخيام النازحين في مختلف مناطق القطاع.

فقد استشهد 79 مواطنًا منذ فجر السبت، جرّاء الغارات والقصف الإسرائيلي، توزعوا على النحو التالي:

34 شهيدًا في جنوب القطاع،

23 شهيدًا في مدينة غزة،

18 شهيدًا في وسط القطاع،

4 شهداء في شمال القطاع.

وكان من أبرز المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية:

استشهاد فهد أبو الخير وأطفاله الأربعة (يزن 12 عامًا، أمجد 10 أعوام، مهند 7 أعوام، محمد 6 أعوام) في قصف لطائرة مسيّرة استهدف خيمتهم بمخيم حياة غرب خانيونس.

استشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة في قصف استهدف منزلًا لعائلة الصفدي في شارع يافا بحي التفاح شرق غزة.

استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 4 آخرين جراء قصف خيمتين لعائلتي الشريف وفرحات بمحيط شارع الأسطبل في مواصي خانيونس.

استشهاد 3 مواطنين في قصف استهدف خيمة نازحين قرب مقر الإسعاف والطوارئ غرب غزة.

كما واصل الاحتلال عمليات نسف المربعات السكنية في الحي السعودي غرب رفح، وشرق جباليا شمال القطاع، بالإضافة إلى قصف مدفعي وقنابل مضيئة وسط خانيونس.

ومع دخول اليوم الـ640 من الحرب، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025 إلى 6,780 شهيدًا و23,916 مصابًا.

فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، نحو 57,338 شهيدًا و135,957 مصابًا، وفق وزارة الصحة في غزة.

يُذكر أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء، وسط ظروف إنسانية كارثية وانعدام شبه كامل للخدمات الطبية والغذائية.