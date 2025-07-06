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الإعلام العبري: عملية (عربات غدعون) فشلت ذريعًا ولم تحقق أهدافها

الإعلام العبري: عملية (عربات غدعون) فشلت ذريعًا ولم تحقق أهدافها
الإعلام العبري: عملية (عربات غدعون) فشلت ذريعًا ولم تحقق أهدافها

الرسالة نت

أقرّت صحيفة "معاريف" العبرية بفشل عملية "عربات غدعون" التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصفتها بـ"الفشل الذريع"، مؤكدة أنها لم تحقق أي إنجاز يُذكر.

 

وانتقدت الصحيفة بشدة أداء وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، معتبرة أنهما فشلا فشلًا كبيرًا في النهج الذي اتبعاه خلال العملية، والذي وصفته بأنه قائم على منطق القوة الغاشمة، قائلة:

"ما لا يُحل بالقوة، يُحل بمزيد من القوة… هذا منطق سلاح المدرعات، وليس خطة عسكرية ناجحة."

وأضافت أن العملية انطلقت لتحقيق أمنيات سياسية وشعبية، لا لأهداف عسكرية حقيقية، وهو ما أدى إلى النتائج الكارثية الحالية.

وتعكس هذه التصريحات اتساع رقعة الانتقادات داخل الأوساط الإسرائيلية، في ظل تعثّر الاحتلال ميدانيًا وتصاعد خسائره في قطاع غزة.

 

 

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