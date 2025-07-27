إعلام (إسرائيلي): حرب غزة أوقفت ميناء إيلات وأضرت بالبحث العلمي

ناقشت وسائل إعلام عبرية، أثر الحرب على قطاعي الاقتصاد والبحث العلمي في (إسرائيل)، والخسائر الناجمة عن توقف حركة السفن تماما في ميناء إيلات.

كما تطرقت تلفزيونات(إسرائيلية) لما وصفه ضيوف إسرائيليون بأنه تماهي موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إستراتيجية رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو في غزة.

وذكرت قنوات (إسرائيلية) أن هناك عواقب درامية للحرب في غزة وللصور القاسية التي تخرج من هناك على مكانة وعمل العلماء (الإسرائيليين)، وقالت إن المنح العلمية تراجعت بشكل كبير.

وحسب البروفيسور عيران سيغل من معهد وايزمن للعلم، فإن الحرب تضر بالبحث العلمي، إذ بلغ التراجع في الموازنات الأوروبية 70%، أي في المخصصات التي يحصل عليها (إسرائيليون) من الاتحاد الأوروبي.

كما ألحقت حرب غزة أضرارا هائلة بميناء إيلات، وأوردت القناة كان 11 أن 50 ألف سيارة جديدة كانت تقف في الميناء قبل وقت قصير من بدء الحرب، ولكن الآن لا توجد أي سيارة.

وأشارت القناة إلى أن المسار البحري والميناء تضررا بشكل عام بسبب هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين).

ونقلت عن المدير العام لميناء إيلات، جدعون غولبر قوله إن الحوثيين أغلقوا فعليا ميناء إيلات منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني عندما استولوا على سفينة تابعة لشركة ملاحة يابانية مع طاقمها، وأغلقوا باب المندب.