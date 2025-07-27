عشائر غزة: شاحنات مساعدات تدخل غدًا بتأمين من جهات شعبية

أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية أن قوافل المساعدات الإنسانية القادمة من منطقة زيكيم شمال قطاع غزة، ستدخل غدًا الاثنين إلى قطاع غزة، تحت إشراف مباشر من وجهاء العشائر والمخاتير والفعاليات الشعبية، لضمان وصولها الآمن إلى المحاصرين والمنكوبين في مختلف مناطق القطاع.

وشدد التجمع في بيان تلقته "الرسالة نت"، أنه لن يُسمح لأي جهة كانت، سواء من العابثين أو المتواطئين مع الاحتلال الإسرائيلي، بالمساس بهذه القوافل أو عرقلة طريقها، مؤكّدًا أنه "سيُضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بقوت الجائعين أو الاستقواء على شعبنا في محنته".

ودعا البيان، العشائر وأهالي القطاع إلى ضبط أبنائهم وتحمل المسؤولية الوطنية، مؤكّدًا أن الفوضى تخدم الاحتلال وحده، في وقت أُنهك فيه الدم الفلسطيني تحت وطأة المجازر المستمرة.

وأضاف أن حماية غزة وأهلها مسؤولية جماعية، تتطلب تماسكًا شعبيًّا لا يتزعزع.

تتسارع مأساة الجوع في قطاع غزة، مع استمرار فرض الاحتلال قيود مشددة على عبور المساعدات، حيث تظهر بيانات وزارة الصحة أن 127 طفلًا توفوا نتيجة سوء التغذية، بينما يعاني أكثر من 260 ألف طفل دون سن الخامسة من نقص غذائي حاد، قد يودي بحياتهم في أي لحظة.

علمًا أنّ عدة شاحنات مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة في الساعات الأخيرة، من منطقة زيكيم شمال غربي القطاع وكرم أبو سالم جنوباً، بالتزامن مع إنزال طائرات لمساعدات من الجو على المناطق الشمالية الغربية.

ويأتي ذلك، بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي _تحت الضغط الدولي المتزايد_، عن تطبيق هدنة جزئية في بعض مناطق قطاع غزة، تبدأ من صباح اليوم وتستمر حتى ساعات المساء، بهدف إدخال مساعدات إنسانية أو إسقاطها جوًا.

لكن لا تلبى الكميات التي دخلت القطاع احتياجات جميع السكان المجوعين بعد 4 أشهر من الحصار المشدد، كما أنّ أزمة سرقة المساعدات من قبل لصوص يحرم وصولها إلى مستحقيها جميعًا.