المغرب.. مظاهرات للمطالبة بوقف التجويع "الإسرائيلي" في غزة

شارك عشرات المغاربة، الأحد، في وقفة بمدينة القنيطرة للتضامن مع القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف عمليات التجويع الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكر مصادر محلية، أن المشاركين في الوقفة، التي دعت إليها جمعية "مغاربة من أجل فلسطين" رفعوا شعارات تطالب بإدخال المساعدات، ووقف الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وطالب المتظاهرون بدعم الفصائل الفلسطينية، كما نددوا بالدعم الأمريكي لـ"إسرائيل".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.