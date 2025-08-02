استشهاد فتى بسبب الجوع وسوء التغذية بغزة

استشهد ، صباح السبت، فتى من غزة بسبب سوء التغذية والجوع الذي يعاني منه قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة عن وفاة الفتى عاطف ابو خاطر "١٧ عاماً ،نتيجة الجوع وسوء التغذية.

وسجلت وزارة الصحة بغزة 3 وفيات الجمعة بسبب المجاعة وسوء التغذية، من بينها طفلان.

وقالت الصحة أن إجمالي عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 162 شهيدًا، من بينهم 92 طفلًا.

وأكدت وزارة الصحة أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار، ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وجددت الصحة دعوتها للمجتمع الدولي ،ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في العالم، وهو مرصد عالمي للجوع يضم خبراء أميين، قد أفاد إن شح الغذاء في معظم مناطق القطاع وصل إلى حد المجاعة.

وأكد المرصد، أن هناك أدلة تظهر أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض تقود إلى ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.

وفي وقت سابق ، أفاد تقرير أممي بأنّ 100% من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار.