نفتالي بينت: مكانة "إسرائيل" في الولايات المتحدة تنهار

حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، من التدهور الحاد في صورة "إسرائيل" داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مكانتها "لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن".

وقال بينت، في تصريحات عقب زيارته الأخيرة للولايات المتحدة: "كشخص عاش في أمريكا وأدار أعمالاً فيها، أستطيع القول بثقة إن مكانة إسرائيل تنهار بسرعة، ويتم النظر إليها بشكل متزايد على أنها دولة منبوذة في المجتمع الأمريكي".

واعتبر بينت أن هذا الانهيار يشكل إنذاراً حقيقياً لمستقبل العلاقات مع الحليف الأمريكي، مشدداً على أن الصورة السلبية التي ترسخت عن "إسرائيل" في الأوساط السياسية والشعبية الأمريكية لم تصل إلى هذا المستوى من التدهور في أي وقت سابق.