أنقذوا الأطفال: حصار الاحتلال قتل 100 طفل جوعًا في غزة

حذرت مؤسسة "أنقذوا الأطفال" من أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يدفع الأطفال إلى الموت جوعًا، مؤكدة أن 100 طفل قضوا حتى الآن بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الأحد، إن المجاعة في غزة "أزمة من صنع الإنسان وكان من الممكن تفاديها بالكامل" لو تم السماح بدخول المساعدات الغذائية والدوائية بشكل كافٍ ومنتظم، مشيرة إلى أن استمرار منع الإمدادات يفاقم الكارثة الإنسانية.

وانتقدت المنظمة عمليات إسقاط المساعدات جوًا، ووصفتها بأنها "خطيرة ولا تلبي احتياجات شعب يتعرض للقصف والتجويع أمام أعين العالم"، مؤكدة أن الحل الوحيد يتمثل في وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل وفوري لضمان وصول الإغاثة إلى جميع المدنيين في القطاع.