5 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات جنوبي خانيونس

استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات في محيط منطقة "موراج" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن 5 شهداء بنيران قوات الاحتلال وصلوا مجمع ناصر الطبي، من منطقة موراج جنوبي خان يونس.

وأشار مراسلنا إلى أن الشهداء هم: "عبد الرحمن عزمي عبد الرحمن زيدان، محمد جمال أحمد عوض، إهليل أكرم عبد الفتاح أبو سنيمة، محمد رائد سعيد منصور، وآخر مجهول الهوية".

واستهدفت قوات الاحتلال على مدار الأشهر الماضية نقاط توزيع المساعدات، سواء في غزة أو رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسراً، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي.