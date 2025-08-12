فعاليات احتجاجية في عدة دول تنديدًا باغتيال الصحفي أنس الشريف وزملائه في غزة

شهدت عدة مدن حول العالم وقفات احتجاجية نظمها نشطاء وصحفيون، للتنديد باغتيال مراسل قناة الجزيرة في غزة أنس الشريف وخمسة من زملائه، واستمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ففي ألمانيا، نظم نشطاء وقفة أمام مقر صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) احتجاجًا على ما وصفوه بتزوير الحقيقة بشأن اغتيال الشريف وزملائه، واعتماد الصحيفة على الرواية الإسرائيلية المضللة.

وفي مدينة مالمو السويدية، شارك نشطاء وصحفيون في وقفة تضامنية استنكارًا لاستهداف مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، والصحفيين محمد نوفل، ومحمد الخالدي.

كما شهدت العاصمة التونسية وقفة مماثلة نظمها نشطاء وصحفيون للتعبير عن رفضهم لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة.