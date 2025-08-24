مد بحري يهدد حياة النازحين على شاطئ خان يونس

حذّرت بلدية خان يونس، مساء الأحد، من خطر مد بحري كبير متوقع أن يضرب شاطئ المدينة خلال يومي الاثنين والثلاثاء (25-26 أغسطس/آب 2025)، قد يصل ارتفاعه إلى نحو (1.5) متر، وفقًا لما أفادت به الأرصاد الجوية والجهات المختصة.

وأهابت البلدية بجميع المواطنين والنازحين المتواجدين على شاطئ البحر بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصًا في ساعات مساء الاثنين، مؤكدة أن الوضع يشكل خطورة مباشرة على حياة المئات من العائلات التي تتخذ من الشاطئ مكانًا للمبيت في ظل العدوان والتهجير القسري.

ودعت لجنة الطوارئ في البلدية النازحين إلى الامتناع التام عن السباحة، والبحث عن أماكن بديلة وآمنة للمبيت خلال اليومين المقبلين، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

وأكدت البلدية أن طواقمها في حالة استنفار لمتابعة أي تطورات ميدانية، مشددة على أن حماية المواطنين تمثل أولوية قصوى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.