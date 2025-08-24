"لجان المقاومة": العدوان على اليمن يعكس فشل "إسرائيل" في مواجهة ضرباته

دانت لجان المقاومة في فلسطين، العدوان الإسرائيلي الجديد على اليمن، والذي يعكس حالة الإفلاس والتخبط والفشل التي يعيشها الكيان ومنظومته الأمنية والعسكرية في مواجهة الضربات النوعية، التي تتنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان.

وقالت لجان المقاومة، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأحد، إن التصدي البطولي للدفاعات الجوية اليمنية وتمكنها من إحباط الجزء الأكبر من العدوان الإسرائيلي وملاحقة عدد من الطائرات وإجبارها على مغادرة الأجواء اليمنية، باستخدام منظومات دفاع جوي محلية الصنع، يكشف التطور العسكري الكبير للقوات المسلحة وأنها تحمل مفاجآت كبيرة قادمة رغم الحصار المفروض على الشعب اليمني.

وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي البربري على اليمن، يكشف حجم الأزمة التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي جراء الضربات والصاروخية اليمنية المتواصلة، والتي تثبت أن اليمن لم ولن ينكسر بفعل العدوان الإسرائيلي، وأنه سيظل سنداً قوياً أصيلاً لغزة وشعبها في مواجهة المحرقة الإسرائيلية.

ووجهت لجان المقاومة، التحية للشعب اليمني وقيادته على المواقف الثابتة في إسناد ودعم غزة ومقاومتها قولاً وفعلاً، رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب اليمني.