الدفاع المدني: لا مناطق آمنة في قطاع غزة

حذر الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، من أن الاحتلال الإسرائيلي يُكثف غاراته على مدينة غزة. موضحًا أن الاحتلال دمّر أكثر من 1000 بناية بشكل كامل في أحياء الزيتون والصبرة منذ السادس من أغسطس.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، الرائد محمود بصل، في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن طواقم الجهاز لا تزال عاجزة عن انتشال مئات الجثامين العالقة تحت أنقاض المنازل المدمَّرة في المناطق الشرقية من مدينة غزة، في ظل استمرار القصف المباشر وانعدام الإمكانيات اللازمة.

وأردف "بصل": "تتواصل المناشدات حول وجود مفقودين ومصابين وشهداء في أحياء الزيتون والصبرة، غير أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إليهم بسبب شدة القصف وخطورة الميدان".

ونبه إلى "مخاوف كبيرة" من استمرار توغّل قوات الاحتلال داخل مدينة غزة؛ "في وقتٍ تفتقر فيه الطواقم الميدانية إلى القدرة على التعامل مع كثافة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة".

وأكمل الناطق باسم الدفاع المدني: "لا توجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة، سواء في شماله أو جنوبه، حيث يطارد القصف المدنيين في منازلهم، ومراكز إيوائهم، وحتى في خيام نزوحهم".