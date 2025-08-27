عشائر غزة تشيد بموقف الكنيسة المتشبث بمدينة غزة 

أجرى رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الشيخ علاء الدين العكلوك، اتصالًا هاتفيًا مع الأب راعي كنيسة دير اللاتين، مشيدًا بالموقف الإنساني والوطني الثابت الذي صدر عن الكنيسة اللاتينية في القدس، والذي أكد على بقاء الكهنة والراهبات في مجمعاتهم بمدينة غزة، ورفضهم مغادرتها رغم المخاطر الجسيمة، استمرارًا في رعاية مئات المدنيين الذين احتموا داخل أسوارها.

ودعا الشيخ علاء الدين العكلوك أبناء شعبنا بأن يحذوا حذو موقف الكنيسة في غزة، الذي يعكس أسمى صور الصمود والإيمان بعدالة القضية، ويجسد الشراكة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الاحتلال وعدوانه؛ ويتشبث بأرضه.

كما طالب العكلوك كنائس العالم أجمع، وعلى رأسها الفاتيكان، بالتحرك العاجل لحماية المقدسات المسيحية والإسلامية في غزة، والتي تُعد من أقدم المقامات الدينية في العالم، وقد تعرضت للاستهداف المتكرر خلال الحرب، وتواجه اليوم خطر الإبادة الشاملة وتهديد الاحتلال بترحيل أبناء الشعب الفلسطيني عنها وعن مدينة غزة كاملة.

وأكد أن صمود الكنيسة وأبنائها هو رسالة للإنسانية جمعاء، بأن شعب فلسطين متمسك بأرضه ومقدساته، ولن يسمح للاحتلال بطمس هويته أو اقتلاعه من جذوره التاريخية والدينية.