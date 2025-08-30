حماس تنعى رئيس حكومة التغيير والبناء اليمنية أحمد غالب الرهوي وعدداً من الوزراء

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، الشهيد أحمد غالب الرهوي، رئيس حكومة التغيير والبناء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وعدداً من رفاقه الوزراء الذين ارتقوا إثر العدوان الإسرائيلي الغادر.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، وإلى الشعب اليمني العزيز، مؤكدة أن استشهاد القادة اليمنيين يمثل "خسارة جسيمة للأمة جمعاء"، لكنه يرسّخ معاني الوفاء لقضية فلسطين والدفاع عنها.

وأضافت حماس أن دماء الشهداء "ستبقى وقوداً لمواصلة طريق النضال المشترك ضد الاحتلال وأعوانه".