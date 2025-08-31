المركز الفلسطيني للمفقودين : إسرائيل مسؤولة عن الإخفاء القسري للفلسطينيين

في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً إلى الكشف العاجل عن مصير آلاف الفلسطينيين المفقودين، محمّلاً سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكد المركز أنّ آلاف العائلات الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة، تعيش مأساة يومية بعدما فقدت الاتصال بأبنائها خلال العدوان، مشيراً إلى أنّ بعضهم اعتُقل ونُقل إلى أماكن مجهولة داخل إسرائيل. وأضاف أن حرمان هذه العائلات من معرفة مصير أحبائها يحوّل حياتهم إلى "انتظار مفتوح على الألم".

وأوضح البيان أنّ العملية العسكرية المتواصلة في مدينة غزة تنذر بتوسّع أعداد المفقودين والمخفيين قسراً، مشدداً على أنّ استمرار هذه السياسة يعكس توجهاً ممنهجاً ضمن جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً، والسماح للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول غير المشروط إلى المعتقلين.