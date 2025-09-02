حماس: الاحتلال يشن حربا مفتوحة ضد المدنيين في غزة

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن ما يقوم به جيش الاحتلال "الفاشي" في مدينة غزة انتهاك غير مسبوق للقوانين الدولية والإنسانية.

ونوهت حركة "حماس" في بيان صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتلال يُواصل عمليات تدمير ممنهج لأحياء مدينة غزة، عبر القصف الجوي المكثّف، واستخدام روبوتات تحمل أطناناً من المواد المتفجّرة وتفجيرها وسط الأحياء السكنية.

وقالت إن "حكومة مجرم الحرب نتنياهو" تشنّ حرباً مفتوحة على المدنيين الأبرياء، ولا سيما في مدينة غزة، ضمن مخطّط إبادة جماعية وتهجير قسري إجرامي تحاول تنفيذه تحت وطأة المجازر والتدمير.

وأكدت أن مجازر الاحتلال المرتكبة في حي الدرج بمدينة غزة ومواصي خانيونس "جرائم تفضح الطبيعة الإجرامية الفاشية للعدو".

وارتكبت قوات الاحتلال، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مجزرة في حيّ الدرج بحقّ عائلة العف، استُشهد فيها أكثر من 10 مدنيين معظمهم من النساء والأطفال، وأخرى في مواصي خانيونس أسفرت عن 11 شهيداً بينهم 7 أطفال استُهدفوا بطائرة مسيّرة أثناء تعبئة المياه.

وأكملت "حماس": "تمثّل أفعال كيان الاحتلال جرائم حرب موصوفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تستوجب تدخّلاً فورياً من مجلس الأمن، لفرض وقف هذه الإبادة الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها".

ونبهت إلى أن الإدارة الأمريكية شريك فعلي في جريمة لن يغفرها التاريخ بحق الإنسانية، وسيُحاسَب كل المسؤولين عنها مهما طال الزمن.

ولفتت النظر إلى أن واشنطن "تُعطّل مؤسسات الأمن والعدالة الدوليَّين عن أخذ دورها في معالجة ما يشهده العالم من جرائم وحشية منذ قرابة العامين".

ودعت حركة "حماس"، الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرّك الفاعل ومواصلة الضغط لوقف جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والتصدّي لمشاريعه التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة برمّتها.