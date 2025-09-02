بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن 9 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم خلال العدوان البري والإبادة الجماعية في القطاع.

وأفاد مراسلنا بأن 9 أسرى من قطاع غزة، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع، بعد الإفراج عنهم من سجن "سديه تيمان" جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح مراسلنا، نقلًا عن مصادر حقوقية، أن الأسرى المفرج عنهم هم: محمد مروان عثمان عاشور (41 عامًا) واعتقل لـ 65 يومًا، وأحمد عبد الواحد محمد شعت (42 عامًا) اعتقل لـ 62 يومًا، وهما من خان يونس، بالإضافة للمعتقل محمد سلامة عبد عطا الله (28 عامًا) من سكان غزة واعتقل لـ 70 يومًا.

ونوهت المصادر إلى أن الاحتلال أفرج عن 4 أسرى من محافظة دير البلح، وسط القطاع، وهم: الفتى بلال نضال إبراهيم عياش (17 عامًا) اعتقل لـ 30 يومًا، ورباح صابر عبد الكريم ابو خماش (21 عامًا) واعتقل مدة 53 يومًا، وهما من دير البلح، بالإضافة لكل من: محمود سليمان مبارك أبو كبريت (38 عامًا) من المصدر، وأحمد مسعد سليمان أبو منديل (27 عامًا) من المغازي واعتقلا مدة 63 يومًا.

وشملت إفراجات الاحتلال، أسيرين من مدينة رفح، جنوبي القطاع، وهما: غسان رؤوف محمود البوجي (19 عامًا) واعتقل لـ 61 يومًا، والشاب محمد أحمد محمود جربوع (36 عامًا) وأمضى 65 يومًا.

وما يزال العديد من معتقلي غزة، رهن سياسة الإخفاء القسري، فيما المعطى الوحيد المتوفر حول أعدادهم، هو ما صدر عن إدارة سجون الاحتلال، ممن تصنفهم بـ "المقاتلين غير الشرعيين"، وعددهم (1846)، من بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.

وارتقى نحو 44 أسيرًا من معتقلي غزة بعد الإبادة، وهم من بين 69 أسيراً ومعتقلا ارتقوا منذ الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العديد من معتقلي غزة الشهداء/ ما زالوا رهن الإخفاء القسر، وفق معطيات رسمية فلسطينية.