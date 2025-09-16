62 شهيدًا خلال 24 ساعة.. مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الـ710

دخلت الحرب التي يشنها الاحتلال (الإسرائيلي) على قطاع غزة يومها الـ710، وسط تصعيد مستمر في القصف الجوي والمدفعي على مختلف مناطق القطاع، بما في ذلك استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين، وتعمد استهداف الأبراج والبنايات السكنية . ما يفاقم كارثة التهجير القسري التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني بلا مأوى آمن.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 62 شخصًا منذ فجر الإثنين، حيث استقبل مستشفى الشفاء 31 شهيدًا، والمعمداني 8 شهداء، والعودة 7، وناصر 16 شهيدًا. لترتفع حصيلة الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023 إلى 64,905 شهيدًا و164,926 جريحًا، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة المئات.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، سُجلت 3 وفيات جديدة نتيجة سوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات المجاعة إلى 425 شهيدًا، بينهم 145 طفلًا.

ميدانياً، استهدفت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في حي الدرج، وأخرى شقة بمعسكر دير البلح ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، كما شنّت غارة على مخيم الشاطئ وقصفت محيط منطقة الغفري بمدينة غزة، وأطلقت المروحيات نيرانها على منازل في الشيخ رضوان.

وفي خان يونس، قصف الاحتلال مناطق وسط المدينة واستهدف مركبة مدنية قرب برج الكوثر، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر منار الشواف في منطقة موراج.

كما أفادت المصادر الطبية بارتقاء 10 شهداء من طالبي المساعدات بعد استهدافهم بنيران الاحتلال وسط وجنوبي القطاع. فيما أعلن مستشفى العودة – النصيرات استقباله 4 شهداء و4 إصابات جراء قصف خيمة للنازحين غرب المخيم.

هذا واستمرت قوات الاحتلال في إطلاق القنابل المضيئة شمال غرب مدينة غزة، في وقت تعيش فيه العائلات النازحة أوضاعًا مأساوية وسط دمار شامل وانعدام مقومات الحياة الأساسية.