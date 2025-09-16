بلدية غزة: نحن على أبواب كارثة إنسانية مع اقتراب موسم الأمطار

حذّرت بلدية غزة من تفاقم خطير للأوضاع الإنسانية مع اقتراب موسم الأمطار، في ظل الدمار غير المسبوق الذي طال البنية التحتية والمنشآت المدنية والمرافق العامة نتيجة حرب الإبادة المستمرة على المدينة.

وأوضحت البلدية أن كميات كبيرة من النفايات متكدسة في قلب المدينة، فيما تتدفق المياه العادمة في الشوارع، وبرك تجميع مياه الأمطار باتت ممتلئة بمياه الصرف الصحي بعد توقف محطات الضخ عن العمل عقب الاجتياح البري الأخير، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين.

وأكدت البلدية أن غياب الإمكانيات اللازمة من آليات ووقود ومعدات، إلى جانب تعطّل مشاريع إعادة تأهيل المرافق المدمرة، يهدد بغرق المناطق المنخفضة والمحيطة ببرك الأمطار، إضافة إلى طفح شبكات الصرف الصحي، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة على نطاق واسع.

وناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف حرب الإبادة وتوفير الاحتياجات الطارئة للبلدية للحد من تفاقم الكارثة ومنع انهيار الوضع الإنساني بشكل أكبر.